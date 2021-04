54 nye solcelleparker på vej til Syd- og Sønderjylland - se planerne for din kommune her

Rundt om i landet møder de mange planer om enorme solcelleanlæg i det åbne land nemlig modstand i lokalsamfundene. Og en del af modstanderne har samlet sig i den nationale sammenslutning Bevar Danmarks Kulturlandskaber.

- Det er er helt vildt, at der er så mange anlæg, der popper op overalt i hele Danmark. Det vil forandre Danmarks landskab for evigt - i hvert fald i forhold til det, vi kender i dag, siger Heidi Printzen, der er talskvinde for Bevar Danmarks Kulturlandskaber.

Hun mener, det er problematisk, at der er planlagt solcelleanlæg på 239 km2 åbent land.

- Jeg tænker, det er trist. Når vi kører en tur på landevejen og kigger ud over de åbne landskaber, så er vi vant til at se en kornmark eller en rapsmark. Nu vil det være solcelleanlæg, vi kommer til at se. Det er jo vanvittigt store arealer, det drejer sig om - og det betyder, at vi slet ikke får den oplevelse i vores landskaber, som vi plejer at have, siger Heidi Printzen.

Hun foreslår, at man i stedet placerer de store solcelleanlæg, der har en typisk levetid på 30 år, på tagene af industribygninger, langs motorveje og jernbaner eller i industrikvarterer.

- Jeg synes i hvert fald, at man skal sørge for, at man ikke får lavet en skævvridning af Danmark, hvor man får lagt solcellerne ude på landet, hvor vi ikke rigtig kan bruge strømmen og så kan de sidde i København og stikke en glorificeret stikkontakt ind og få hentet grøn strøm ud, siger Heidi Printzen.