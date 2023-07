71-årig fundet efter stor eftersøgning

En 71-årig mand, der ikke havde været set siden lørdag aften klokken 22.30, er mandag fundet i god behold.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Over for TV 2 tilføjer politikredsen, at manden blev fundet omkring middagstid.

Politiet oplyser, at vidner havde taget kontakt til dem, fordi de mente at have set den 71-årige ved Jels Skovvej.

Efter en grundig eftersøgning ved vejen lykkedes det at finde manden, lyder det.

- Syd- og Sønderjyllands Politi takker for alle henvendelser fra borgere i sagen, skriver politiet.

Kig i haver og garager

Manden var sidst set i Jels i Sønderjylland, hvor han havde været til Vikingespil. Han forlod stedet på sin elscooter.

Politiet eftersøgte mandag manden med patruljer, hunde og helikopter.

- Han forlod Jels Vikingespil, før det var slut, og kørte fra stedet på sin el-scooter med retning mod Langagervej i Jels. Han blev sidst set ved OK-tanken i Jels omkring klokken 22.30, lød meldingen tidligere fra politiet.

Borgere i området omkring Jels blev opfordret til at tjekke deres haver og udhuse og øvrige mulige steder, hvor den 71-årige kunne befinde sig.