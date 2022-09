Acontoregning for gas truer sydjysk families økonomi

I Møller-huset har de indtil for nylig haft en fastbundet pris hos deres energiselskab på 5,6 kroner per kubikmeter, men aftalen med selskabet udløb. De fik efterfølgende et tilbud om at binde sig i seks måneder til en variabel pris på en krone under normalprisen.

Det takkede de ja til, fordi de regnede med, at gasprisen ville stige – hvilket den gjorde, og i skrivende stund lyder den på omkring 27 kroner. For juli og august modtog de en regning på 2565 kroner for 149 kubikmeter gas. Den dækkede over en enkelt uge med en pris på 5,6 kroner og 3 uger, hvor prisen var 19,75 kroner.

Dermed kommer regningen altså kun til at stige fremover i deres månedlige acontoopkrævninger, selvom de har minimeret deres gasforbrug.

- Det at binde sig er at tisse i bukserne for at holde varmen. Men angsten ved det her er, at man ikke ved, om prisen bliver 30 eller 40 kroner næste gang, siger Preben Møller.

I forhold til acontoopkrævningen, så er det jo penge, som du kan få igen. Hvad er problemet så egentlig?

- Udfordringen er jo, at vi indtil da har meget mindre. Vi er pensionister, heldigvis har vi en rimelig pension, men der bliver spekuleret i, hvad vi køber ind, eller hvornår vi kan besøge familien i Aarhus og passe børn. Vi bor i en lille landsby, så vi skal køre til alt, også for at handle, siger han og fortsætter:

- Jeg har ikke råd til at låne gasselskabet penge.

Kræver ny målemetode

TV 2 har været i kontakt med en række danskere, der kan fortælle om høje acontoregninger for gas, selvom de har mindsket deres forbrug betydeligt. Alle efterspørger en månedlig betaling for reelt forbrug.

Men for at kunne betale for det reelle forbrug vil det kræve en månedlig afmåling af gasforbruget fremfor en årlig, som det fungerer nu, fortæller energiselskabet Velkommen, som har Rasmus Christensen som kunde.

- Vi får målerdata fra distributøren, altså Evida, og ud fra det kan vi se, hvad kundens forventede forbrug er. Det er ud fra Evidas data, at vi laver estimeret kontoopkrævning, siger direktør Thomas Søgaard.

Evida er gasdistributør i hele Danmark og står blandt andet for afmålingerne af gasforbruget. Derfor kan energiselskaber som Velkommen ikke selv gå ind og kræve betalinger for det reelle forbrug, siger han.