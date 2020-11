Ægtepar besluttede at flytte ind i den mørke lade – se resultatet af ombygningen til 3,8 millioner

Og hele den installation blev dyr.

- Vi fandt hurtigt ud af, at hele det projekt ville koste os en million, siger hun.

Derudover så viste det sig, at ombygningen af en bevaringsværdig lade ikke er lige så let som at rive noget ned og bygge noget andet op.

Væggene og gavlene skulle afstives, gavlene skulle rettes op og væggene skulle have 30 centimeters isolering.

- Det blev en mere omstændelig og derfor længere og dyrere proces end først antaget, husker Lisbeth Davidsen.

Afslutningen

I september 2020 kunne Ole og Lisbeth Davidsen flytte ind i deres enorme 220 kvadratmeter store ombyggede hus.

Og de er meget glade for det færdige resultat.

Og usikkerheden er rykket i baggrunden for Lisbeth Davidsen.

- Jeg er ikke længere bange for, om den her bolig er det rette for os, når nu jeg er 71 år gammel. Min tvivl blev skubbet i baggrunden af, hvor lyst og dejligt, der er at være her, siger hun.

- Vi har i den grad fået naturen ind i vores hjem, for vi har så meget lys og så mange vinduer overalt, siger Lisbeth Davidsen om det ene store rum, som hele laden faktisk er blevet til. Parret valgte nemlig ikke at have nogle døre eller skillevægge inde i huset.

På den måde er brusebadet også en del af deres soveværelse og også en del af deres lille tekøkken i overetagen.

Ombygningen er endt med at sprænge parrets budget fuldstændig. De havde oprindeligt tænkt, at ombygningen skulle koste 1,6 millioner. Så blev det udvidet til 2,6 millioner.

Men slutteligt kan parret altså se på en samlet regning på omkring 3,8 millioner.

Særligt kostede det store solvarmeanlæg meget, men også beklædningen af den store tilbygning i taget løb op. Den form for stål, der bliver rustorange med tiden, kostede nemlig cirka 200.000 kroner.

Dog har Lisbeth og Ole Davidsen også valgt billige løsninger nogle steder.

- Vi købte et genbrugskøkken inklusiv hårde hvidevarer og granitbordplade til 8000 kroner. Og det køkken er jeg simpelthen så glad for, siger Lisbeth Davidsen.

Skal Ole og Lisbeth Davidsen komme med tre gode råd til andre, der står over for et stort byggeprojekt, er de ikke i tvivl:

Giv dig god tid til at planlægge og tænke dine ønsker igennem.

Tænk stort og skær så til, efter hvad der er realistisk, senere.

Find gode håndværkere, selvom de måske er lidt dyrere, så kommer du ikke til at fortryde det.

Parret har planer om at blive i deres nyombyggede hus i lang tid. Og særligt ser Lisbeth Davidsen frem til julen, hvor familien vil hente et juletræ fra deres nærliggende skov, der er noget højere end gennemsnittet.

- Juletræet kan nok blive omkring seks meter højt, så det er jo ret sjovt. Det synes vores børnebørn i hvert fald, siger Lisbeth Davidsen.