Ældre så 25 forskellige sosu'er på en uge - nu vil regeringen udbrede modellen

I stedet kredser hendes svar om, at regeringens ønske om en “helhedspleje” – herunder faste teams – skal “sikre, at der er kendte ansigter omkring den ældre ude i hjemmet”. Men regeringen kommer ikke til at “detailplanlægge”, hvor mange “kendte ansigter" der må være.

- Der står vi jo på en del erfaring fra kommuner, der i virkeligheden har sparket døren ind i nogle år. Jeg tror, det er omkring 30 kommuner, der har haft nogle forsøg omkring faste teams, som viser, at det er vejen frem, hvis man skal arbejde med en helhedsorienteret tænkning.

Hvor mange forskellige medarbejdere ville du selv være tryg ved at byde ind i dit hjem i løbet af en uge, hvis du var nået dertil, hvor du havde brug for hjælp til for eksempel bad eller toiletbesøg?

- Det kommer jo lidt an på, hvor meget pleje og hjælp, jeg har brug for. Det, at jeg er tryg ved de mennesker, der kommer ind, som er gode til at være i relationen, og som har tid til at være i relationen, det tror jeg i virkeligheden, er det allervigtigste, siger ældreministeren og fortsætter:

- Og jeg må sige, at jeg er ret imponeret over de erfaringer, vi ser i kommunerne, der allerede har arbejdet med faste teams. Det er også noget af det, der ser ud til at være et succeskriterium for kommunerne: at "kendthed" faktisk skaber en bedre pleje.

Afviser at forholde sig til eksempler

Vi har også set lidt på erfaringerne blandt de 25 kommuner. Hos for eksempel Aalborg Kommune har de 10 procent, der får flest forskellige besøg, gennemsnitligt besøg af 11 forskellige medarbejdere på en uge. Er det et fast team?

- Det helt vigtige er, at den ældre oplever, at der er tryghed i relationen, og at man kender dem, der kommer ind i hjemmet. Det er det, vi skal have fokus på, siger ældreminister Mette Kierkgaard.