Alle danskere vil blive tilbudt et tredje stik med coronavaccine

Danskerne kan godt gøre sig klar til at smøge ærmerne op.

Alle inviteres til at få et tredje stik med coronavaccine for at styrke immunforsvaret.

I første omgang bliver det personer i aldersgruppen 65-84 år samt sundheds- og ældrepersonale, der indkaldes.

Det meddeler sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Vi har nu en plan for udrulningen af det tredje vaccinestik. Danskerne inviteres seks måneder og 14 dage efter, at de har fået andet stik. Vi vil de kommende måneder vaccinere halvanden million borgere med det tredje stik, siger han.

Revaccinationen skal styrke vaccinens effekt, der falder over tid.

Indkaldelsen af de +65-årige sker efter at plejehjemsbeboere og folk med meget svækket immunforsvar allerede har lagt overarm til et tredje booster-stik.

Ligeledes er de knap 50.000 danskere, som har fået enkeltdosisvaccinen fra Johnson & Johnson gennem den frivillige tilvalgsordning, også blevet indkaldt til et ekstra stik tidligere.