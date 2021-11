Alle taler om Villy og Eva, men en kvinde står klar i kulissen til at forpurre deres planer

Det Konservative Folkepartis spidskandidat mener, at det havde været en anderledes valgkamp, hvis Venstre havde valgt en lokal politiker.

- Når man møder folk, siger de ofte, at de enten vil have Eva, eller at de slet ikke vil have hende, fortæller Knud Erik Langhoff.

Nøglen bliver, hvem der kan samle et flertal bag sig i konstitueringen mellem partierne, og her er både Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet klar til at markere sig som tungen på vægtskålen.

- Vi har allerede haft snakke på kryds og tværs, og som jeg ser det, har Socialdemokratiet den fordel, at vi favner bredt og kan indgå i et bredt samarbejde. I sidste ende handler det om at have gode relationer og om at være hurtig i konstitueringen, siger Birgitte Munk Grunnet.

Eller som hun selv tidligere formulerede det: Alt kan ske.