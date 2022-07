Alt drikkevand på Fanø forurenet med PFAS: - Vi aner ikke, hvor det kommer fra

Ingen info til turister

Selvom drikkevandet er forurenet med PFAS over grænseværdien, har hverken Esbjerg Kommune, Fanø Kommune eller Fanø Vand gjort en særlig indsats for at informere de mange tusinde - især tyske turister - der hvert år vælger at holde ferie på øen.



- Jeg vil sige, at de skal tage det forholdsvist stille og roligt, og så skal de nyde deres ferie, når de er herovre, lyder meldingen fra Fanøs borgmester.

Frank Jensen oplyser, at der ikke er nogen planer om for eksempel at omdele informationsskrivelser til de besøgende om forureningen.

- Nej, for var de kommet sidste år, så havde de fået det samme vand, og der var alt jo fint, så på den måde er det ikke blevet værre, end det var sidste år, siger borgmesteren.