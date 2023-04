Amerikansk krigsmateriel rykker ind på Esbjerg Havn

I løbet af weekenden bliver der heftig aktivitet på havnen i Esbjerg, når fragtskibet 'ARC Endurance' ankommer med lasten fuld af amerikansk krigsmateriel.

Om bord på skibet befinder sig omkring 30 helikoptere og mere end 1000 styk militært materiel, for eksempel køretøjer.

Udstyret skal sendes videre ud i Europa til de amerikanske styrker som led i operationen 'Atlantic Resolve', der er understøttet af forsvarsalliancen NATO.

I den forbindelse etablerer Syd- og Sønderjyllands Politi to midlertidige militære områder – et på havnen i Esbjerg, men også et i Esbjerg Lufthavn. Det oplyser politiet selv i en pressemeddelelse.

Det betyder, at dele af Esbjerg Havn og Esbjerg Lufthavn vil være spærret af fra fredag og frem til 9. juni.

Esbjerg Havn skal være militært knudepunkt

Det er ikke første gang, at Esbjerg Havn danner rammen for en større sending militært isenkram.