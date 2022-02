Haakon

Haakon er blevet forelagt optagelserne og er indforstået med, at de bruges af TV 2.

Personalet trak sig tilbage til det aflåste rum. Her kunne de se på overvågningsbillederne, at Haakon tissede på gulvet ude i køkkenet, inden han gik igen. Få dage tidligere havde personalet forsøgt at få ham indlagt på en psykiatrisk afdeling, men der var ikke plads, var meldingen.

Men at der er fyldt op, er lidt af et paradoks. For i 2017 vedtog Folketinget, at der skulle oprettes 150 særlige pladser i psykiatrien for at forebygge vold på bostederne. Men en kritisk rapport fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – slog i sommer fast, at kapaciteten ikke bliver udnyttet.

- Hvis det ikke var så sørgeligt, ville det jo være til at grine af, siger retspsykiater Hans Henrik Ockelmann om de særlige pladser i psykiatrien.

Et af deres problemer er, at det er frivilligt, om man vil indlægges, mener han.

- Det er lidt komisk, at stort set alle fagfolk, der har med det her at gøre, kunne se, at det var en dødssejler. Det ville ikke kunne løfte den opgave, som det var sat til, siger han.