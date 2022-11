Asgreen skjuler hemmelighed bag et smil

Fortryder ikke planen

Kasper Asgreen er blevet clearet til at genoptage sin normale træning, og han behøver ikke at holde igen på grund af skaden. Der er ingen begrænsninger i forhold til knæet.

- Jeg regner med at være klar til sæsonstart, og der er trods alt god tid til. Kroppen responderer allerede rigtig godt. Det har nok heller ikke været givet dårligt ud at have givet kroppen lidt pause efter så mange år. Det er ikke lige så ofte, man får mulighed for det, når man er professionel.

- Min træner siger, at jeg nok skal nå det. Så det tror jeg på. Jeg vil gerne ud at revanchere sådan et lorteår og vise, at man er tilbage på det niveau, jeg har haft før.

Kasper Asgreen fortryder ikke, at de tog beslutningen om, at han skulle træne hårdt og stille til start i Tour de France, selvom han ”røg ned i et hul,” som han selv beskriver det.



- For jeg havde fortrudt det endnu mere, hvis jeg ikke havde prøvet en Tour-start i Danmark.

Vil implementere nye ting

Den 27-årige dansker fortæller, at han har brugt tiden af cyklen på at tage nogle ting op til revurdering i forhold til måden, han har kørt løb på.