Asiens rigeste mand skal masseproducere opfindelse fra ejer af virksomhed i Give

Det faldt på plads, efter Henrik Stiesdal i denne uge underskrev en aftale med det indiske konglomerat i forbindelse med statsminister Mette Frederiksens (S) statsbesøg i Indien.

Ifølge Reliance Industries administrerende direktør Mukesh Ambani, der siges at være asiens rigeste mand, er det et vigtigt skridt for at sætte skub i Indiens grønne omstilling.

- I samarbejde med Stiesdal stiler vi mod at nå vores mål om at tilbyde brintenergi for under 1 dollar per kilo indenfor et årti, siger han i en pressemeddelelse.