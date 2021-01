Askov oplevede som det eneste sted vinterens første isdøgn

Vi har netop forladt 2020, hvor der helt usædvanligt ikke var et eneste isdøgn. Det er aldrig observeret før, selvom der findes målinger tilbage fra 1874.

To dage inde i det nye år skete det så.

Askov havde frostvejr i et helt døgn

I Askov ved Vejen kom temperaturen lørdag ikke på noget tidspunkt op i plusgrader, og dermed er definitionen på et isdøgn opfyldt.

Den højest målte temperatur i Askov var minus 0,3 grader.

Flere andre steder kom tæt på, men vinden friskede op hen ad aftenstid og fordrev rimtågen, der havde holdt temperaturen nede, så alle andre målestationer endte i plus.

Første isdøgn i næsten to år

Det lokale isdøgn er det første i næsten to år. Ikke siden 26. januar 2019 er der målt lokalt isdøgn i Danmark.

Isdøgn opgøres enten som lokale eller landsdækkende, og isdøgnet i går var med kun én målestation i minus, så lokal som det kan blive, men det tæller.

2020 var ikke bare året uden et eneste isdøgn. Det blev også det år, hvor der flere steder i landet ikke blev målt frostgrader overhovedet i løbet af januar. Det er heller ikke set før.

Meget lidt sne og høje temperaturer

2020 blev også det mest snefattige år nogensinde, og med en temperatur på minus 8,2 som det lavest målte, blev det også det næstvarmeste.

Kun i 1990 registrerede man en højere laveste temperatur, hvor det ikke på noget tidspunkt blev koldere end minus 8 grader lige ud.

Til gengæld har det været varmt i 2020. 14. februar blev der målt 14,7 grader på Hammerodde. Så høj har temperaturen aldrig før været så tidligt på året.

Mulighed for nyt snedøgn

Tilbage til søndag 3. januar 2021. Her ligger temperaturen på 2-3 grader, og dermed er der ikke chance for, at vi får gentaget lørdagens isdøgn.

Mandag falder temperaturen imidlertid igen til omkring frysepunktet, og så er det ude på decimalerne, at tingene bliver afgjort.

Minus 0,1 er et isdøgn, mens plus 0,1 er … et døgn.