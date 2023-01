Barnelig skyllede op på den norske kyst – nu er to iranere fra Hedensted og Viborg tiltalt for uagtsomt manddrab

Hidtil har det alene været fremme, at en nu 38-årig iransk mand bosat i Viborg var mistænkt for at være en del af et netværk af menneskesmuglere, som tjente penge på at fragte flygtninge fra Frankrig til Storbritannien via farlige sejladser over Den Engelske Kanal.



Manden blev udleveret til de franske myndigheder i september 2021. Men TV 2 kan nu fortælle, at også en 33-årig iransk mand fra Hedensted Kommune er tiltalt i sagen. Begge nægter sig skyldige.

De risikerer nu en straf på op til ti års fængsel hver for uagtsomt manddrab samt for at bringe flere andre menneskers liv i fare i et forsøg på en menneskesmugling, der gik helt galt 27. oktober 2020.