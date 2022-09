Beregninger afslører, hvor mange penge en familie kan spare ved sænkelse af elafgiften

Men opvarmer man som Jens Vedel sit hus med el, har man allerede siden 1. januar 2021 kunnet få nedsat sin elafgift på alt forbrug over 4000 kilowatttimer til EU’s minimumsbeløb på 0,8 øre før moms.

Så på trods af den høje elregning vil Venstres forslag stadig kun spare familien for 3600 kroner om året.

- Det batter jo ikke noget over 12 måneder. Men alle de tiltag, de vil lave for at reducere prisen for os danskere, tager jeg imod med kyshånd, siger Jens Vedel.

Vil varme huset op med brændeovn

Jens Vedel understreger, at de rekordhøje elpriser ikke er noget, der kommer til at vælte familiens økonomi helt omkuld.

Men falder priserne ikke hen over vinteren, ser han sig alligevel nødsaget til at tage andre midler i brug for at holde varmen.