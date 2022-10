Bilka i Vejle i flammer i nat

Flammerne endnu ikke under kontrol

Kort efter klokken 05.00 søndag morgen kunne han dog oplyse, at det var lykkedes at få branden under kontrol.

Men lidt i seks måtte Vejle Brandvæsen erkende, at de 60-70 mand på stedet alligevel ikke havde styr på flammerne.

Det fortæller beredskabschef Thomas Dietz til Vejle Amts Folkeblad.

- Det vi frygter lige nu, er, at ilden for alvor får fat, og at den løber ind i butikken. Det kan gå meget hurtigt, siger han.

Ilden er begyndt at få fat i selv butikkens tagkonstruktion, og der kan det ifølge beredskabschefen være svært at arbejde.

Derfor skal et specielt køretøj med et specielt strålerør nu hjælpe med at slukke flammerne. Det kan nemlig skyde ind under taget, ifølge beredskabschefen.