Se billederne: Blæsende og kølig sommerdag ved Vestkysten

Julivejret lader meget tilbage at ønske, og det næste døgn bliver absolut heller ikke udpræget sommerligt. Tværtimod kommer der byger og masser af blæst.

Allerede tirsdag eftermiddag er vinden tiltaget langs især den jyske vestkyst, og i løbet af det næste døgn vil vinden blot tiltage yderligere.

Ud på natten vil vindstødene langs en strækning fra Blåvandshuk og nordpå til Hanstholm kunne nå stormende kuling, hvilket er vindstyrken lige under storm.

Vindstød onsdag eftermiddag klokken 14. I det nordlige Jylland kan vindstødene stedvis nå stormstyrke. Foto: Grafik/Tv2 Vejret

Samtidigt vil middelvinden stedvis kunne nå hård kuling langs samme kyststrækning. Længere inde over land - og længere østpå i landet - vil det ikke blæse nær så meget, men der vil alligevel kunne komme vindstød af kulingstyrke.

Lokalt vindstød af stormstyrke

Onsdag morgen og formiddag bliver vinden endnu kraftigere, og flere steder langs den jyske vestkyst samt langs Jammerbugten kan vindstødene nå stormende kuling. Fra middagstid kan vindstødene lokalt endda nå stormstyrke. Risikoen er størst mellem Hanstholm og Hirtshals.

Vindstød onsdag formiddag klokken 10. Foto: Grafik/Tv2 Vejret

Selvom vindstødene generelt vil være mindre kraftige over land, kan der i forbindelse med de mange byger, der driver ind over landet, også optræde vindstød af stormstyrke over den nordlige halvdel af Jylland.

På Sjælland kan vindstødene langs Sejerøbugten samt langs den nordsjællandske kyst kunne nå stormende kuling, mens vindstødene over land generelt vil nå hård kuling. Det er især i forbindelse med byger, at vindstødene kan blive kraftige.

Vinden topper først på eftermiddagen, hvor der i store dele af landet kan være vindstød af hård eller stormende kuling, mens middelvinden langs vestvendte kyster kan nå hård kuling.

Vindstød onsdag morgen klokken 6 Foto: Grafik/Tv2 Vejret

Vinden vil kun aftage langsomt onsdag aften, og store dele af torsdag vil der fortsat komme vindstød af hård kuling, inden vinden for alvor aftager natten til fredag.

Tre uger siden vi sidst havde vindstød af stormstyrke

Selvom vindstød af stormstyrke ikke er hverdagskost i juli, så er det blot lidt over tre uger siden, vi senest oplevede et kraftigt blæsevejr i juli, som generelt har været præget af ustadigt og køligt vejr.

5.-6. juli nåede middelvinden 20,6 meter per sekund, mens vindstødene i Nordjylland nåede storm med 26,3 meter per sekund. I forbindelse med dét blæsevejr steg vandstanden visse steder langs kysterne til det højeste i juli i op til 94 år.