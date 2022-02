Bliver du ikke smittet, mens alle omkring dig har corona? Det kan nyt studie måske forklare

- Fordi vi tester som død og djævel, vil mange teste positive, men uden test ville de ikke vide, at de var smittede.

Nogle er heldige

Der er mange teorier om coronavirus og vaccinerne i omløb.

Derfor mener Søren Riis Paludan, det er vigtigt at understrege, at det nye studie ikke betyder, at man bare skal blive forkølet for at få immunitet.

Tværtimod er coronavirus-forkølelse blot én i en række af forkølelsestyper.

Samtidig betyder det ikke, at man har immunitet, bare fordi man har undgået smitten indtil nu.

- Nogle er bare heldige, og det skal man altid huske med sådan noget her. Man kan ikke sige, at et enkelt eksempel er et bevis. Det er det, som konspirationsteorier er lavet af, siger han.