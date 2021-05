Borgmester efter stort smitteudbrud i kommune: - Vi balancerer på kanten

Billund er nu den kommune i Danmark, hvor coronasmitten er allerstørst.



Det viser søndagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI), hvor det såkaldte incidenstal ligger på 278,5. Incidenstallet er et udtryk for antal smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

Tages der højde for antallet af prøver, lander det testjusterede incidenstal på 189. Dette tal skal op på 250, før en kommune automatisk bliver lukket ned. En værdi på over 150 betragtes ifølge SSI som højt.



Billund i bund for to uger siden

Den kedelige førsteplads skaber bekymring - ikke mindst hos Billunds borgmester.

- Situationen er alvorlig. Det er slemt, når vi er oppe i de smittetal, siger Ib Kristensen (V) til TV 2.

Smitteudviklingen har ifølge borgmesteren for alvor taget fart den seneste uge.

Billund Kommune havde for bare to uger siden næsten ingen smittede og lå derfor i bund i opgørelsen blandt landets 98 kommuner.

- Der er andre steder, hvor vi hellere ville ligge nummer ét, understreger Ib Kristensen.