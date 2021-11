Borgmester gik i seng i vrede - da han vågnede, var det for sent

Et tilbud til en sovende mand

3:09 kom indbydelsen så – på den famøse SMS – men da var det for sent.

Og kort før klokken 04 kunne Jørgen Popp Petersen fra Slesvigsk Parti så erklære sig som ny borgmester, mens de andre partiers forhandlere klappede bag ham.

- Vi anerkender fuldt og helt, at Tønder Listen har haft et godt valg. Vi har kontaktet borgmester Frandsen for kort tid siden. Men vi har ikke fået nogen tilbagemelding, så vi har ikke kunnet forhandle med dem, sagde Jørgen Popp Petersen fra rådhusets trappe.

Henrik Frandsen så først sin SMS klokken 6:45 onsdag morgen, og ”da er løbet kørt”, som han udtrykker det:

- Det er ikke et ærligt forsøg. Det nytter jo ikke at tilbyde et møde til en mand, der ligger og sover.