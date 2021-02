Borgmester uenig i nedlukning

Indtager kedelig førsteplads

Kolding Kommune indtager fredag førstepladsen over de kommuner, hvor der er flest smittede per 100.000.

Det sker, efter at den den britiske variant af coronavirus har inficeret byen.

Ud af de 234 smittede, der er blevet registreret i kommunen den seneste uge, står børn fra nul til ti år for over en tredjedel de positive prøver. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed til TV 2.

I forbindelse med nedlukningen beskriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) situationen som alvorlig, og det er med det in mente, at man skal se nedlukningen, understreger han i en pressemeddelelse.

- Den høje smitte skal hurtigst muligt ned igen, lyder det fra ministeren.

Professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet Jens Lundgren mener, at situationen i Kolding "desværre" er forventelig.

- Det var det her, der var forventeligt. De dele af samfundet, der lukker op, risikerer at blive lukket ned igen, fordi der kommer et udbrud. Det positive er, at det bliver håndteret som her, siger Jens Lundgren til TV 2.

Der bor 60.000 mennesker i Kolding, og det er kommunens håb, at alle kan være testet inden næste uges udløb.