Borgmester vil kæmpe til det sidste for ikke at tabe mangeårig Venstre-kommune

Til magasinet Danske Kommuner har Socialdemokratiets borgmesterkandidat, Jakob Lykke, sagt, at udviklingen i Esbjerg er gået i stå under de seneste 28 års Venstre-ledelse.

Venstre mener omvendt, at de allerede har sat en kurs for at vende udviklingen, blandt andet ved at få flere nye studiepladser til området.

Vil ikke tabe Venstre-kommune

16. november afgør vælgerne, hvem der skal styre retningen de næste fire år.

Jesper Frost Rasmussen vil med egne ord være "ærgerlig", hvis han bliver manden, der taber en af Venstres mangeårige borgmesterposter.

- Jeg tror stadig på et godt valg til Venstre, men det er vigtigt at huske, at vi også er afhængige af, hvordan de andre partier i blå blok klarer sig, hvis vi skal have et flertal, siger han.