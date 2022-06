Brite tiltalt for dødelig skibskollision ved Bornholm

Københavns Politi har efterforsket sagen siden december og vurderet, at der er grundlag for, at den 30-årige vagthavende styrmand skal tiltales efter straffelovens paragraf 241 for uagtsomt manddrab.

Derudover er han også tiltalt for at sejle videre efter kollisionen uden at yde hjælp eller assistance til besætningen på Karin Høj.