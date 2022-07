Britisk kommentator rørt over Tour-billeder af Syd- og Sønderjylland

Aldrig set noget lignende

Og så kunne man måske mistænke, at det kun er her i Danmark, hvor vi ser med rød-hvide briller på stemningen, at vi rammer de fineste adjektiver til at beskrive Côte de Koldingvej. Men tro bare om igen.

På det internationale TV-signal, der sendes ud til hele verden, sidder den mangeårige britiske kommentator Anthony McCrossan sammen med den tidligere irske cykelstjerne Nicolas Roche.

Den britiske kommentatorduo har allerede været dybt imponeret af Danmark og de danske tilskuere, men da Magnus Cort på 3. etape ramte Koldingvej, blev de blæst fuldstændig bagover. Herunder er et uddrag af Anthony McCrossans kommentering på stigningen:

- Bare lyt til larmen. Hvilken speciel dag. Cort må køre rundt med gåsehud på armene, for det her er utroligt.

- Det her er et særligt øjeblik. Vi har lagt isolationen bag os verden over for at kunne nyde scener som disse i Tour de France.

- En fejring af farver. En fejring af en dansker i topform.

- Jeg ved ikke, hvordan I seere har det, men det er et følelsesladet øjeblik i Tour de France.

- Vi har ikke set menneskemængder som dette i årevis. Måske aldrig nogensinde før. Etapen i Yorkshire er den eneste, der kommer i nærheden, men jeg er ikke sikker på, at der var så mange mennesker i vejsiden.