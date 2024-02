Business Ørsted taber milliarder – nedlægger op mod 800 stillinger

Ørsted, der har hovedkvarter i Skærbæk mellem Fredericia og Kolding, tabte 20,2 milliarder kroner i 2023, viser selskabets seneste årsregnskab.

Det skyldes primært nedskrivninger for 28 milliarder kroner i USA i efteråret.

Underskuddet medfører en spareplan, som betyder, at mellem 600-800 stillinger vil blive nedlagt.

For at forbedre vores konkurrenceevne samt sikre værdiskabelse og vores evne til at tiltrække kapital til udbygningen af vedvarende energi vil vi gøre Ørsted til et mere effektivt og strømlinet selskab.

- Dette omfatter blandt andet en nedlæggelse af stillinger. Vi vil gøre vores yderste for at gennemføre dette på en fair og respektfuld måde, siger administrerende direktør Mads Nipper.

Derudover skal Ørsted også have ny bestyrelsesformand, skriver Finans.

Ifølge mediet stopper den nuværende formand, Thomas Thune Andersen, ved den kommende genrealforsamling i næste måned. Koncernen har endnu ikke udpeget en afløser.

