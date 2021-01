Busselskab efterlod 81-årig patient i hospitalstøj i vinterkulden i en time

Først en fejl i kommunikationen fra det lokale sygehus. Så en hjemtransport i bus, der sluttede med en times venten alene i vinterkulden udenfor eget hjem.

Det var oplevelsen for en 81-årig kvinde efter et endt ophold på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, skriver JydskeVestkysten.

Ifølge avisen har sagen om den ældre kvinde ført til en klagesag fra pårørende. Dels adresseret til Sygehus Sønderjylland, dels til Flextrafik, som stod for hjemtransporten af den lungesyge kvinde, som lider af KOL og ydermere var indlagt til behandling for lungebetændelse.



I klagebrevet skriver den 81-årige kvindes datter, at sygehuset havde bebudet udskrivning 21. december. Men da hendes mand møder op for at besøge hende 18. december, får han besked om, at kvinden allerede er på vej hjem i en sygetransport.

Sygehus beklager dybt

Det viser sig, at hun er blevet sendt hjem med Flextrafik iført hospitalstøj og sandaler. Uden at de pårørende er blevet informeret. Og, da der ikke var nogen hjemme, efterladt i kulden foran sit aflåste hjem på ægtefællens invalidescooter. En time senere var manden tilbage og kunne lukke hende ind.

Lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland, Peter Sørensen, har i et brev til familien beklaget hændelsen, skriver avisen, som har fået aktindsigt i sagen.

Busselskab møder kritik

Også det busselskab, der stod for hjemtransporten af den ældre kvinde, har mødt kritik.

Afdelingschef hos Flextrafik Michael Aagaard oplyser til JydskeVestkysten, at hvis en passager ikke har adgang til sin bolig, er det meningen, at chaufføren tager kontakt til driftsovervågningen for at få lavet en alternativ plan. Men at forløbet i Aabenraa beror på en menneskelig fejl.

TV 2 har uden held forsøgt at indhente en kommentar til sagen fra både Flextrafik og Sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Sagen om den lungesyge kvinde er ikke et enestående tilfælde.

I april måned blev en 71-årig, kræftsyg mand fra Kolding efterladt på en bænk udenfor sin handicapbolig af en chauffør fra Flextrafik.

Episoden fik Region Syddanmark til at bede Flextrafik om at indskærpe over for selskabets chauffører, at de skal ringe til en pårørende eller en hjemmehjælper, hvis der ikke er nogen til at tage imod.