Chef for Forsvarskommandoen: - Jeg synes, det har givet mening hver eneste gang

Det officielle Danmark anerkender søndag de udsendtes indsats og mindes de faldne.



Dagen igennem er der markeringer i blandt andet Haderslev og København med deltagelse af blandt andet kronprinsparret og statsministeren.

I Haderslev begyndte det officielle program på byens kaserne, hvor et regiment marcherede til Haderslev Domkirke, der afholder gudstjeneste.

Chef for Forsvarskommandoen generalløjtnant Kenneth Pedersen fortæller, at dagen betyder rigtig meget.

- Det er bred anerkendelse, også til de pårørende, der jo ofte har det hårdeste job, siger han.

Kenneth Pedersen har selv været udsendt i Afghanistan, og han mener, at det er naturligt, at krigen i Afghanistan fylder meget på denne dag.

Han har tidligere udtalt, at det var et dumt spørgsmål at stille, om det var det hele værd, fordi der er for mange facetter.

- For en familie, der har mistet en søn eller datter, er det svært at sige, når det er et tab, som man aldrig kommer over. Jeg kan tage udgangspunkt i mig selv. Jeg synes, det har givet masser af mening hver eneste gang, jeg har været der, siger Kenneth Pedersen.