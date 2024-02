Christina er ikke i tvivl: Tarveligt at fjerne tilskud til populær medicin

Hos Sygeforsikringen "danmark" vil man gerne overveje at genindføre tilskuddet til Wegovy, hvis staten også begynder at give tilskud til vægttabsmedicin, fortæller direktør Allan Luplau.

- Problemet er jo, at staten ikke giver tilskud. Det betyder, at vi sidder alene med regningen sammen med vores medlemmer, og det kan vi simpelthen ikke bære. Der er det for voldsomt med den pris, der er på vægttabsmedicin, siger han.

Skulle forsikringsselskabet have videreført tilskuddet, så ville kontingentet for alle 2,7 millioner medlemmer stige markant, lyder det. Derfor må brugere af medicinen håbe på, at producenter af vægttabsmedicin sætter prisen ned, eller at staten vil give tilskud.

Underskuddet på cirka 300 millioner kroner bliver dækket af forsikringsselskabets egenkapital og fører ikke til højere kontingentpris, fortæller Allan Luplau.