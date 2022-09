Coop lancerer store ændringer - lukker alle fakta-butikker

Ifølge Ole Krohn, der er TV 2s finanskommentator, giver den nye plan fra Coop rigtig god mening.

Inflationen, den lavere realløn og de eksploderende energipriser ”gnaver i detailgiganternes overskud”, forklarer han, og det er derfor klogt at forsimple organisationen.

- Det er klart, at det er nemmere at administrere to kæder i stedet for fire. Der er en effektiviseringsgevinst, og det er også fornuftigt med færre brands i forhold til markedsføring, siger han.

På tide at sige farvel til Fakta

Samtidig er satsningen på Coop 365discount et udtryk for, at dagligvarekoncernen forsøger at få udvalget af butikker til at ”passe med den nye virkelighed”.

- Danskerne er for alvor ramt på pengepungen, siger Ole Krohn, der også mener, at det er på tide at sige farvel til fakta-butikkerne: