Da han var 98 år sejlede han rundt i Lillebælt - fem år senere slår han Royal Run-rekord

- Jeg tror ikke, det bliver hårdt. Jeg plejer jo at gå en mil eller to hver dag, sagde han kort inden løbet.



Hver formiddag går han fra plejehjemmet Grønnegården i Aabenraa, ned til lystbådehavnen og videre til stranden. På vej hjem køber han ind.

Og næste dag gør han det hele igen. Og det har han sådan set gjort hele livet.

Han håber, han med sin deltagelse kan blive en slags rollemodel for både unge og ældre.

- Jeg har altid haft lange arbejdsdage, dengang jeg arbejdede, så for at droppe hverdagen er jeg gået en tur på en kilometer eller tre. Man skal jo holde mekanismen i gang for at have det godt, Bevæg dig, bevar dig, som jeg siger.