Da hendes mor sendte billedet af sin nye kæreste, ringede alle alarmklokker

Han startede med at like alle Inge Lis' billeder og begyndte efterfølgende at skrive til hende. Manden fortalte, at han var stødt på hendes profil, og at han syntes, at hun virkede sød.

Da Inge Lis i slutningen af april 2021 fortalte sin datter om manden fra Facebook, ringede Sine Gregersens alarmklokker med det samme.

Robert Lantz havde penge, var nyskilt og ti år yngre end Inge Lis Dalsgaard. Han var slank, solbrun, havde skinnende blå øjne og var efter gængse standarder en enormt flot mand. Han arbejdede på en boreplatform, så de havde endnu ikke mødt hinanden i virkeligheden.

- Det var ikke en nem snak at tage, men jeg måtte jo fortælle hende, at jeg var skeptisk. Jeg gjorde det på en måde, hvor jeg var respektfuld og forsøgte at være i øjenhøjde, siger Sine Gregersen.