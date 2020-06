Danfoss ansætter Mette Frederiksens nærmeste rådgiver

Stabschef og særlig rådgiver i Statsministeriet, Martin Rossen, har opsagt sin stilling, oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Rossen skal være ny global direktør for public affairs og kommunikation i Danfoss.

Læs også Danfoss benytter hjælpepakke – sender 460 ansatte hjem

Dermed vender han tilbage til sine rødder.

- Danfoss er en drengedrøm, der går i opfyldelse. Jeg er vokset op på Als, og min mor var ansat i virksomheden. Danfoss spiller en vigtig rolle for, at verden lykkes med den grønne omstilling, siger han i pressemeddelelsen fra Statsministeriet.

Danfoss' direktør, Kim Fausing, byder ham velkommen på holdet:

- Jeg er overbevist om, at han vil styrke Danfoss med sin lange og tunge strategiske erfaring, sin evne til at eksekvere, og ikke mindst unikke indsigt i public affairs og kommunikation, siger Kim Fausing i en pressemeddelelse fra Danfoss.

Læs også Danfoss giver millionstøtte til corona-forskning

Statsministerens nærmeste rådgiver

De sidste ni år har Martin Rossen arbejdet tæt sammen med statsminister, Mette Frederiksen (S). Først som hendes særlige rådgiver i både Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet, og senere er han fulgt med hende ind i Statsministeriet.

- Martin har en meget stor andel i, at det lykkedes Socialdemokratiet at at genvinde regeringsansvaret ved folketingsvalget sidste år, og at regeringen har kunnet sætte en klar politisk retning for vores arbejde. Det kræver en langsigtet strategi, tydelige prioriteter, øget koordination og planlægning - et arbejde, som Martin har både udviklet og igangsat, siger Mette Frederiksen og fortsætter:

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne ville have beholdt Martin. Samtidig har jeg stor forståelse for, at han efter ni års dedikeret og utrættelig indsats har brug for at åbne et nyt kapitel i sit liv. Både professionelt, men også privat.