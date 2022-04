Daniel Rye om dom: Fantastisk, men brutalt

Men selvom Daniel Rye glæder sig over, at hans tidligere fangevogtere er blevet kendt skyldige, vækker selve dommen mindre begejstring. For uagtet deres forbrydelser er det stadig en brutal straf, mener han.



Og netop fordi han selv sad i isolation under sit fangenskab, ved han, hvad der venter Alexanda Kotey, som kommer til at afsone sin dom i et af USA's topsikrede fængsler.

- Hvis man sætter sig ned og tænker over, hvordan det må være at se frem til et liv, som de gør, har jeg svært ved at sidde og hovere, siger han.