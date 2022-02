Danmark i risikozonen for to storme i løbet af ugen

I Nordsøen og på sin tur nord om Danmark ventes lavtrykket at aftage en smule. Danmark får med sikkerhed vindstød af stormstyrke, og måske bliver det også til regulær storm.



Hvis middelvinden når minimum 24,5 meter per sekund, bliver det årets anden storm. Malik kulminerede med 27,9 meter per sekund 30. januar. Det var i øvrigt den første storm i Danmark i to år.