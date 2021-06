Danmark vil vaccinere de 12-15-årige

Mangler mere dokumentation

Planen er, at de 12-15-årige skal vaccineres som gruppe 11 til september, når alle danskere over 16 år er færdigvaccineret.

På det tidspunkt vil der forelægge endnu mere dokumentation for sikkerheden for at vaccinere børn, og det er nødvendigt, fortæller Søren Brostrøm.

- Vi vil gerne have lidt mere data, og det forventer vi at få henover sommeren, siger Søren Brostrøm.

Det skyldes, at andre lande - eksempelvis USA - er i gang med at vaccinere børn i den alder.

Klaus Birkelund Johansen, som er formand for Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS), oplyser på pressemødet, at han er tryg ved vaccinen, men han havde håbet på mere dokumentation, inden Sundhedsstyrelsen meldte ud, at børn skal tilbydes vaccine.

- Jeg havde håbet, at man havde ventet med at træffe beslutningen, til man vidste mere om sikkerheden. Det, synes jeg, ville være en mere naturlig rækkefølge, siger han.

Afviser brud på forsigtigshedprincipper

Søren Brostrøm afviser, at Sundhedsstyrelsen bryder med forsigtighedsprincipper ved at anbefale vaccination af børn.

- Det er ikke første gang, at andre hensyn end alene hensynet til det vaccinerede barn spiller ind, siger han.

Andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet har også et bredere hensyn, tilføjer Søren Brostrøm og nævner HPV-vaccinen til 12-årige drenge.

Han fremhæver også, at vi i Danmark vaccinerer børn for røde hunde, selvom de ikke er i særlig stor risiko.

- Der er altså også et solidaritetselement i børnevaccinationsprogrammet, siger Søren Brostrøm.