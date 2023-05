Danmarkshistoriens største havvindsudbud er på plads

I 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om Energiø Bornholm på to gigawatt, som senere er blevet udvidet til tre. Siden er målsætningen udbygget til ni gigawatt.

Staten bliver medejer

Aftalen indebærer, at kommende udbud af havvindmøller, der skal levere seks gigawatt, skal ske med et statsligt medejerskab på 20 procent. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i pressemeddelelsen.

Staten får et indirekte medejerskab via et statsligt holdingselskab, som oprettes til formålet.