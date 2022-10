Dansk kok handler i Tyskland for at spare på fødevarer – og hun er langtfra alene

Hun konsulterer sine notater og fravælger Nutella. En af de andre grænsebutikker har tilbud på tre glas for 89 kroner og kan dermed tilbyde en anelse lavere kilopris end Fakta.

Så det indkøb får lov at vente.

- Det er lidt en sport. Jeg kan godt lide at spare penge, forklarer hun.

Køber mad syd for grænsen

Den sport er hun ikke ene om.

De store grænsebutikker som Fakta på Industrieweg i Harritslee har oplevet et øget salg af helt almindelige madvarer.

- I den senere tid har vi set en stigning inden for fødevarer. Vi sælger også mange køletasker og køleelementer, og det tager jeg som et udtryk for, at vi også sælger fødevarer til danskere, der ikke kommer lige fra grænseområdet, fortæller Per Boesen, der er salgschef i Fakta i Tyskland.