Danske smittede, indlagte og døde fordoblet på seks uger – men hvordan bliver de næste seks?

Svend Stenvang Pedersen mener ligeledes heller ikke, at danskerne skal forvente en normal hverdag. Ifølge ham er restriktionerne essentielle for at mindske en tredje bølge.

- Jeg ser ikke nogen genåbning af samfundet i den nærme fremtid. Vi skal op i et større antal vaccinerede, men vi får ikke nok vacciner leveret til, at det bliver muligt foreløbigt, forklarer han.

Overlægen mener, at en tredje bølge ville give os langt højere smittetal, nye indlæggelser og dødsfald.

- Vi risikerer, at den britiske mutation tager over. Min formodning er, at hvis ikke der var restriktioner, ville vi se mere end en fordobling over de næste seks uger. Med det spredepotentiale, mutationen har, er det bidende nødvendigt, at vi fortsætter med de restriktioner, vi har i øjeblikket, siger han.