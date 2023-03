Danskejet tankskib fra Fredericia angrebet af pirater – besætning gemmer sig ombord

Det vides ikke, om piraterne stadig er på skibet.

Bevæbnede pirater har angrebet tankskibet Monjasa Reformer, som tilhører det danske oliehandelsselskab Monjasa, i Guineabugten.

Det skriver Monjasa i en pressemeddelelse.

Besætningen befinder sig i et sikkerhedsrum ombord, men kommunikationsdirektør Thorstein Andreasen siger til TV 2, at der ikke er danske søfolk iblandt.

Det vides heller ikke, om piraterne stadig er på skibet.

- Hvorvidt skibet er kapret, kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Vi ved, at det blev angrebet natten til søndag, oplyser han.

Det danske oliehandelsselskab har på nuværende tidspunkt ikke kontakt til skibet. Det vides derfor ikke, om piraterne stadig er på skibet.

- Det er en forfærdelig situation. Alle vores tanker er hos besætningen og deres pårørende i disse timer, lyder det fra Monjasas hovedkontor til Avisen Danmark.

Fem bevæbnede mænd

Monjasa Reformer er et olie- og kemikalietankskib og sejler under liberisk flag. Til Tradewindsnews oplyser rederiet, at der er 16 besætningsmedlemmer ombord.

- Kommunikationskanalerne på skibet er i øjeblikket nede, og vi arbejder med de lokale myndigheder for at etablere kommunikation for at forstå situationen om bord og skaffe al den støtte, som besætningen har brug for for at overvinde disse frygtelige begivenheder, skriver Monjasa i en skriftlig kommentar ifølge Maritime Danmark.

Monjasa Reformer er under management af Montec Ship Management. Der er ingen meldinger om skader på skibet eller lasten, oplyser Monjasa.

- Monjasa vil fortsat have et tæt samarbejde med Montec Ship Management og myndighederne i denne vanskelige situation og efterfølgende.

Fem bevæbnede mænd skulle have deltaget i angrebet, ifølge sikkerhedsfirmaet Diaplous Group, oplyser Maritime Danmark.

Guineabugten har tidligere været hårdt ramt af piratangreb, men antallet er faldet markant siden 2022, hvor der blev rapporteret om 19 angreb mod 35 i 2021 og 84 i 2020. Det skriver Maritime Danmark.