Danskere trodser anbefaling og tager til Spanien: - Vi vil stadig have lov at leve

De danske myndigheders beslutning om at fraråde alle ikke-nødvendige rejser til Spanien afholdt torsdag aften ikke flere danskere fra at stige ind i 20.40-afgangen fra Billund Lufthavn til Malaga.

- Vi vil stadig have lov til at leve, sagde den rejsende Mads Kristensen til TV 2 på vej til check-in.

Spanien kom torsdag på Udenrigsministeriets liste over såkaldte 'orange lande', fordi landets smittetal er steget til over 30 per 100.000 indbyggere, som er grænsen i den model, der bestemmer, hvorvidt det ifølge Udenrigsministeriet er forsvarligt at rejse til et land eller ej.

Ifølge Statens Serum Institut er smittetallet i Spanien i denne uge steget fra 25,5 til 39 per 100.000 indbyggere. Derudover har i alt seks af landets 17 regioner nu smittetal, der er over 20.

TV 2 var til stede i afgangshallen i Billund Lufthavn. Men hvor danskerne normalt gerne vil tale med vores journalister, var de rejsende mere fåmælte torsdag aften. Ifølge TV 2s journalist Ole Kolster var det mere end svært at finde rejsende, der ville fortælle, hvorfor de – trods Udenrigsministeriets restriktioner – rejser til Spanien.

Én, der gerne ville tale med TV 2, var Rasmus Renaa. Han var på vej til Spanien, da han skal tilbringe minimum halvdelen af sit sabbatår i landet. Rasmus Renaa forklarede, at han var blevet ”meget frustreret”, da han læste de opdaterede rejsevejledninger.

- Det gør mig lidt urolig, men jeg har læst op på tingene og skrevet med dem, der allerede er dernede. De siger, at det ikke er så slemt. Der er jo ikke så meget smitte i Sydspanien som i Nordspanien, sagde Rasmus Renaa.

Regionale forskelle

Det høje smittetal på 39 per 100.000 indbyggere dækker nemlig over store regionale forskelle. Her er specielt de tre nordlige regioner Navarra, Aragón og Catalonien hårdt ramt, mens øer som Mallorca og De Kanariske Øer har et smittetryk, der ligner det i Danmark.

- Problemet er, at det nu er blevet til denne her evige sandhed om geografien, at et land er et land. Og det er det altså ikke, siger Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, med henvisning til, at Udenrigsministeriet har lavet en rejsevejledning gældende for hele landet.

Henrik Specht, direktør i organisationen Rejsearrangører i Danmark, supplerer:

- De steder, hvor de danske ferierejsende typisk tager til, er smittetallet væsentligt lavere end landsgennemsnittet.

Forelagt kritikken svarer Ole Thonke, kontorchef i Udenrigsministeriet, at det er administrativt tungt at lave differentierede rejsevejledninger. Og at det i øvrigt er en politisk beslutning. Derfor vil han over for TV 2 ikke uddybe beslutningerne bag rejsevejledningen.

I stedet opfordrer Ole Thonke danskere, der allerede er på ferie i Spanien, til at nyde dagene.

- De skal bare blive dernede og holde deres ferie, siger han.

Tilbage i Billund på vej mod Malaga har Mads Kristensen tænkt sig at gøre netop dét:

- Man skal nyde, mens man har det – uanset tilstanden, fordi man aldrig kan vide sig sikker i denne verden. Om det så er corona eller noget andet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S).