Danskerne har købt hunde som sjældent før, men hvad sker der, når hverdagen vender tilbage?

Derfor anskaffede familien sig sanktbernhardshunden Aston. Og det viste sig at være en god idé at fremrykke det, for det betød, at familien og Aston havde mere tid til at lære hinanden at kende.

- Det tager jo bare tid, når man skal opdrage en hundehvalp, så det har først og fremmest betydet en bedre start.

Ole Blædel er ikke bekymret for, hvad det kommer til at betyde for Aston og familien, når der kommer gang i samfundet igen.

- Jeg tror, Aston er bedre rustet til at være alene nu, hvor vi har haft så meget tid sammen, og vi har også løbende prøvet at lade ham være alene. Men i det hele taget er der tit nogen hjemme, siger han.

- Der vil være hunde, som bliver kede af det

Netop det problem mener Lise Lotte Christensen, at nogle danskere vil støde ind i, når børnene skal møde fysisk frem i skolen, og forældrene skal møde op på arbejde igen. For det betyder, at hunden, der har været vant til at have familien omkring sig, skal vænne sig til at være alene hjemme.

- Hunden er et flokdyr, og den er programmeret til at være sammen med familien det meste af døgnet. Der vil være hunde, som går i panik, bliver urolige og utrygge og begynder at hyle og måske gnave i møblerne, siger hun.For at undgå det kan man gøre som Ole Blædel og allerede nu begynde at træne sin hund til at være alene. Det er nemlig ikke et helt ukendt problem, at hunde bliver kede af det, når de skal vænne sig til at være alene hjemme.

Lise Lotte Christensen fortæller, at de normalt ser en opblomstring af problemet efter sommerferien, hvor danskerne har været hjemme hos deres hunde og starter arbejde igen.

- Dansk Kennel Klub vil have en kæmpe kommunikationsopgave, når folk skal møde fysisk ind på arbejde igen.

Hvad hvis man vil rejse?

Men hvad gør man så, hvis man har fået en hund, og rejsen sydpå trækker i én?

Lise Lotte Christensen har tre konkrete råd.

Først skal hundeejere bruge tiden under corona til at få opbygget et netværk omkring hunden. Man kan eksempelvis finde ud af, hvem i nabolaget der også har hund, så de kan passe hinandens hunde.

Men hvis naboerne også drømmer om en uge under sydens sol, kan det være nødvendigt at kigge i en anden retning. Så må man rette blikket mod gode hundepensioner og allerede nu sende sin hund på et prøveophold.

Derudover findes der også hundepasser-apps, hvor man kan oprette en profil. Det kan eksempelvis være i appen 'Dogley', hvor man kan finde en hundepasserfamilie.