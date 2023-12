Danskernes sygefravær er historisk højt

Sygemeldingerne er dog kraftigt stigende både i det private og det offentlige.

En årsag kan være, at coronavirus kan have vænnet danskerne til at sygemelde sig tidligt.

Derudover kan faktorer være dårligt arbejdsmiljø, dårlig ledelse eller en kultur, hvor det er blevet acceptabelt at sygemelde sig tidligere.

- Vi ser nogle steder sygemeldinger mandag og fredag, hvilket kan tyde på en dårlig arbejdskultur. Det er et problem, som kan løses ved at styrke ledelsesfokus på sygefravær og forbedret kultur, siger Emil Fannikke Kier.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at det er en markant stigning i antallet af længere sygemeldinger fra tre til syv dage, der ligger bag det rekordhøje tal.



//Christian Krabbe Barfoed, TV 2//