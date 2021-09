De blev kærester i patruljevognen, men efter de begge gik ned med stress, åbenbarede deres nye liv sig

For Helge Stolberg Madsen husker tydeligt, hvordan det kunne være svært eksempelvis at overvære, at nogen svinede Lene til.



- Jeg kunne bare mærke, at jeg ville beskytte hende. Og det skulle jeg passe lidt på, for jeg skulle jo ikke passe på hende, fordi hun var min kæreste, men fordi hun var min makker.

Herefter skiltes deres veje i politiet. Helge røg i kriminalteknisk afdeling, og Lene kørte turnus i efterforskningscenteret.

Men de mange ture i patruljevognen skulle vise sig at have givet dem et unik bånd og kendskab til hinanden, som de i den grad fik brug for i årene, der fulgte.

- Det har jo meget med døde mennesker at gøre.

Det er det første, som Helge Stolberg Madsen siger, da han tænker tilbage på sin tid i politiet.

For Helge har set masser af døde mennesker.

Flest, da han i maj 2005 rejste til Thailand for at hjælpe med at identificere de mange tusind ofre for tsunamien, der 26. december 2004 havde raseret mange asiatiske lande og kostet over 200.000 mennesker livet.

Helge kunne sagtens have sagt nej, men det var et job, som han gerne ville udføre. For han var drevet af at være med til at gøre en forskel.

Selvom det er mange år siden, står oplevelsen og arbejdet knivskarpt i hans hukommelse.

Det var 44 grader, og luftfugtigheden var på 100 procent, da Helge efter en lang flyvetur ankom til Phuket.

Og det var ikke kun den fugtige varme, der ramte ham som en mur, da han gik ud af lufthavnen. For en tung lugt af forrådnelse lå som en tung dyne over det katastroferamte land.

- Man kunne simpelthen smage lugten.