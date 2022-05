Der er meget på spil for ny minister, mener politiske eksperter

En politiker, der indtil mandag morgen kortvarigt besad posten som Socialdemokratiets politiske ordfører, og som altså nu i stedet kan sætte sig i ministerbilen og kaste sig over at fremme regeringens politik for "et mere sammenhængende Danmark".



Og sammenhængskraften bliver da også nøgleordet for den nye minister:

- Det bliver min vigtigste opgave at sikre, at der er gode, blandede byer og boliger til alle i vores store byer, men også at vi har en situation i hele landet, hvor der er velfærdstilbud og arbejdspladser, sagde Christian Rabjerg Madsen til TV 2 efter sin audiens hos dronningen.

Kommer ikke til at arbejde mere

Christian Rabjerg Madsen blev valgt ind i Folketinget i 2015. I februar overtog han posten som politisk ordfører for Socialdemokratiet fra sin partikollega Jeppe Bruus (S).

I Indenrigs- og Boligministeriet tager han nu over fra Kaare Dybvad Bek (S), der skal være ny udlændinge- og integrationsminister.