- Det bliver frygteligt for spillerne, siger DHF-formand

Ingen kontakt til omverdenen

Spillerne kommer til at leve i en boble, hvor de skal testes hver dag i slutrundens indledende dage. Derfra kommer de til at blive testet hver 72. time.

De involverede får ikke mulighed for at komme ud af hotellet, de kan kun snakke med journalister og familie via skærme, og de får ikke en gang lov til at gå i et omklædningsrum efterfølgende. De tager direkte fra banen, ud i bussen og tilbage til hotellet. Og derfra vil de være lukket inde igen.

Men med de her menneskelige omkostninger er det så det hele værd?

- Det skal jo være op til den enkelte. Og det vil jeg også sige til vores egne spillere. Hvis der er nogle af dem, der synes, det her bliver for voldsomt eller er for meget, så er det helt fair, at man siger fra. Det gælder også dommere og delegerede. Der skal ikke være tvivl om, der er i orden at sige fra.