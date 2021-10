- Det er en virkelig ubehagelig besked at give til dem, man elsker

Lægen kunne se, at der var noget, der ikke var, som det skulle være, og at det måske kunne være kræft. Men der skulle et ekstra sæt øjne på for at be- eller afkræfte mistanken, lød meldingen til Thorsen i november 2020.



- Det var første gang, jeg mærkede, at der var noget, jeg var bange for. For jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle have kræft, og jeg havde ikke forestillet mig, at der skulle være noget i vejen.

Desværre blev lægens mistanke senere bekræftet. Jonas Thorsen havde kræft i testiklen, og han var derfor nødt til overbringe sine nærmeste beskeden.

- Jeg kan lige så tydeligt huske det. Jeg husker, at jeg kommer ud til min hustru i venteværelset. Der sidder en masse andre i rummet, så jeg trækker hende lige til siden, for jeg havde ikke lyst til at sige det højt lige der.

- Samtidig står det også klart, da jeg skulle fortælle mine forældre det. Det er jo en virkelig ubehagelig besked at skulle give til dem, man elsker, fortæller han.

Første raskmelding

Ikke nok med, at han skulle tænke på at give beskeden videre, skulle han naturligvis også selv forholde sig til sygdommen.

Her forsøgte Thorsen at tænke positivt, selvom det ikke var nemt.

- Jeg prøvede at bevare optimismen og lade være med at tænke på det værst tænkelige – at jeg ikke skulle være her mere. Bare de tanker om at skulle forlade nogen eller efterlade nogen er jo virkelig skræmmende og helt forfærdeligt. Så det er egentlig de tanker, der fylder.

Allerede halvanden uge efter den hårde besked skulle han opereres. Her kunne de ved operationen se kræften i testiklen, som blev fjernet ved indgrebet.

Efter operationen fik den 31-årige fodboldspiller at vide, at han var rask, og at han "bare kunne vende tilbage til den normale hverdag igen". Det gjorde han så, og da hverdagen normalt byder på masser af fodbold for Thorsen, var netop dét at komme tilbage på græsset med holdkammeraterne en stor motivation.

- Når man ikke kan gøre det, man elsker mest, så giver det i hvert fald et drive i forhold til at skulle komme tilbage. Så det var helt klart en kæmpe motivation, at jeg skulle tilbage.