Det vil kræve en "ekstrem levevis" at undgå at blive smittet, siger Henrik Ullum

Nye restriktioner på vej

Kort inden pressemødet skrev statsminister Mette Frederiksen på Facebook, at det vil blive nødvendigt med nye tiltag for at bremse smitten.

Det er SSI-direktøren enig i.

Henrik Ullum mener, at udviklingen er så bekymrende, at der er behov for nye tiltag.

- Det er regeringen og epidemiudvalget, der i sidste ende bestemmer, hvad der skal ske. Men det er klart, at vi som eksperter er bekymrede og peger på, at der er brug for yderligere tiltag for at sænke smitten, siger Henrik Ullum.

Ifølge TV 2s oplysninger er sundhedsordførerne indkaldt til orientering i Sundhedsministeriet fredag klokken 9.30

Ordførerne har tidligere været kaldt til møde for at blive orienteret om mulige anbefalinger om restriktioner fra Epidemikommissionen.