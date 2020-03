DF-politiker manipuleret på video: Kollegaer kan ikke gennemskue det

Politikeren Peter Kofod er her blevet manipuleret ind i en video, hvor han siger, at han gerne vil indgå et samarbejde med Rasmus Paludan. Foto: TV2 Echo

- Det er bedre, end jeg havde regnet med.

Sådan lyder reaktionen fra Dansk Folkepartis EU-parlamentariker Peter Kofod, da han bliver præsenteret for den Deepfake-video, TV 2 ECHO har lavet med ham.

I videoen, som TV 2 har manipuleret efter aftale med Peter Kofod, siger han blandt andet:

- Der har de sidste dage været meget spekulation i medierne, og jeg vil bare sætte the record straight og sige, at Dansk Folkeparti selvfølgelig vil indgå i regering med Rasmus Paludan.

Peter Kofod mener, at mange nok vil få problemer med at gennemskue, at det ikke er ham, der er kommet med det udsagn.

Sådan ser Peter Kofod ud. Billedet øverst i artiklen er altså et manipuleret billede med TV2 Echo medarbejder. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix

- Hvis I lagde den på Facebook, så ville der nok være nogen, der sad derude og tænkte, at det har han nok sagt hele tiden, lyder det fra Peter Kofod.

Én ud af fem politikerkolleger gennemskuer falske Peter

Også flere af Peter Kofods politikerkolleger lader sig narre af den falske video. Faktisk er der kun én ud af fem adspurgte politikere, der gennemskuer, at det ikke er den ægte Peter Kofod, der optræder på videoen.

Blandt andet Kofods partikollega Morten Messerschmidt tror i første omgang, at der er tale om satire:

- Jeg håber, at folk ved, at det er for sjov. Men jeg synes, at det er en frisk kommentar, hvor han både tager lidt pis på sig selv og på det politiske mere generelt.

Partikollegaen Morten Messerschmidt tror i første om, at der er tale om satire, da han ser videoen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Jeg håber, at folk ved, at det er for sjov. Men jeg synes, at det er en frisk kommentar, hvor han både tager lidt pis på sig selv og på det politiske mere generelt.

- Er det sarkasme eller hvad? Er det ironi? Det er umiddelbart det, jeg tænker, men jeg er ikke sikker, siger hun, da hun får videoen at se.

- Det er jo sindssygt bekymrende, for det kan jo være én selv, der lige pludselig bliver afsender på nogle budskaber, som man på ingen måde kan stå inde for, siger hun, da hun bliver bekendt med videoens ophav.

Kun én af Kofods kolleger fra Christiansborg lugter lunten og gætter på, at videoen er falsk.

- Jeg tænker, det er meget godt lavet, men man kan jo godt se, at det ikke er Peter Kofod. For det første kan man høre, at det ikke er hans holdninger, og så kan man se, at det er manipuleret, siger Nye Borgerliges Pernille Vermund, som generelt opfordrer til, at man er varsom med, hvad man stoler på på internettet.

Pernille Vermund var hurtigt til at se, at der ikke var tale om den 'rigtige' Peter Kofod. Foto: Michael Drost-Hansen, Scanpix

Er allerede blevet brugt mod politikere

Teknikken bag den manipulation, som TV 2 har lavet, kaldes deepfake.

Deepfakes er video- eller billedmateriale, der er manipuleret, så det forestiller situationer, der aldrig har fundet sted.

Ofte er det videoer, hvor en persons ansigt bliver byttet ud med en andens.

Deepfakes laves ved hjælp af maskinlæring, der mere eller mindre automatisk lægger nye grafiske lag oven på en video. På den måde kan man lave videoer, hvor en person siger eller gør noget, de ikke har gjort eller sagt.

Politikeren Peter Kofod er her blevet manipuleret ind i en video, hvor han siger, at han gerne vil indgå et samarbejde med Rasmus Paludan. Foto: TV2 Echo

Deepfakes har især været brugt i forbindelse med porno, hvor kendte kvinders ansigter er blevet manipuleret ind i pornofilm. Men faktisk har deepfakes også været brugt til at manipulere politikere med - og med stor gennemslagskraft. Sidste år gik det ud over formand for repræsentanternes hus, demokraten Nancy Pelosi, der i en video var gjort 25 procent langsommere. Det betød, at hun lød snøvlende. Flere republikanere delte videoen på Facebook og Twitter, hvor de undrede sig over, om hun var fuld eller dårligt tilpas.

Som det er nu, kræver det en del teknisk snilde og tid at lave en deepfake-video, men eksperter vurderer, at det inden for et år vil være muligt at lave manipulerede videoer via en app.

Ekspert foreslår mærkning af indhold på nettet

Mulighederne for at manipulere videoer og dermed give indtryk af, at for eksempel politikere siger ting, som de egentlig aldrig har sagt, får nu Peter Kofod til at efterlyse en arbejdsgruppe, der kan dæmme op for den slags.

- Jeg synes, det ville være en god ide, hvis der blev lavet nogle nye forslag til retningslinjer, som kunne hjælpe politikerne. Det her er sådan et område, hvor jeg føler, at vi altid er bagud, fordi udviklingen går så hurtigt, siger han til TV 2.

Pernille Tranberg, der blandt andet underviser børn og unge i at være kritiske overfor indhold på nettet, bakker op om, at der er behov for at gøre noget. Hun mener, at vi kommer til at se en opblomstring af falsk indhold - og i særdeleshed indhold, hvor teknologien deepfake bliver brugt.

Derfor foreslår hun at indføre en slags ægthedsmærkning for at guide danskerne, når de skal vurdere, hvad der er sandt - og hvad der er falsk. Eksempelvis som når økologiske fødevarer bliver mærket.

- Det bliver vi simpelthen nødt til også at indføre for indhold på internettet, så vi ved, hvad der er til at stole på, og hvad der ikke er, siger Pernille Tranberg.