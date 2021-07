DF vil sætte mandefag i bero for at sikre lønstigning til sygeplejersker

Lønhierarkiets baggrund

For at forstå hvorfor vi i 2021 taler om mande- og kvindefag, bliver vi nødt til at spole tiden tilbage til 60'erne.

Her voksede der et politisk ønske om at centralisere det offentlige arbejdsmarked og fastsætte lønrammer for offentligt ansatte, så det ikke varierede, hvad eksempelvis en lærer tjente fra kommune til kommune.

Derfor nedsatte man i 1965 den såkaldte Tjenestemandskommission, bestående af 25 mænd og 1 kvinde, som fik til opgave at udarbejde et lønhierarki med samtlige stillinger inden for det offentlige.

Placeringerne i hierarkiet skulle være velbegrundede, lød kravet fra Folketinget, for de ville få stor betydning for faggruppernes løn. Men efter knap fem år måtte kommissionen konkludere, at det ikke var muligt.

Alligevel blev der lavet et udkast.

Her var faggrupper, som primært var beskæftiget af kvinder, placeret nederst. Omvendt var læger og gymnasielærere, som dengang stort set kun var mænd, placeret øverst.

Læger, gymnasielærere og betjente

Så hvad er det for nogle mandefag, der ifølge Dansk Folkeparti nu bør sættes i bero for at sikre en lønstigning til sygeplejerskerne?

- Det er de typiske mandefag, som blev placeret bedre for 50 år siden end de typiske kvindefag. Jeg tror, det vil være ret nemt at finde ud af, hvem det i givet fald vil være, siger Kristian Thulesen Dahl.

Så lad os tage et kig på fordelingen, som den så ud dengang i 1969.

I grafikken herunder ses 13 faggruppers kønsfordeling.

Tallene fra 1969 tager udgangspunkt i det originale hierarki fra tjenestemandsreformen, mens tallene fra 2019 er baseret på det gennemsnitlige lønniveau for hver gruppe. Nummer 1 tjener mest, og nummer 13 tjener mindst.