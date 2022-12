Dit juletræ bringer 25.000 ubudne gæster indenfor – sådan kommer du af med dem

Emil Sanderhoff fortæller også, at dyrene får et varmechok, når de kommer indenfor, hvilket resulterer i, at de tror, at det er sommer, og så begynder de at parre sig.

Men det betyder ikke, at du pludselig har en hel koloni af alverdens forskellige småkryb.

De kan ikke tåle varmechokket.

- De fleste af de dyr, vi får indenfor, dør i løbet af julen, siger Emil Sanderhoff.